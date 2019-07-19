В Ливии обвинили Францию, ОАЭ и Египет в поддержке Хафтара

Высший государственный совет Ливии выступил с утверждением о том, что Франция, ОАЭ и Египет оказывают помощь Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и готовят «новое нападение» на ливийскую столицу Триполи. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление Совета.

В документе утверждается, что, согласно имеющимся в распоряжении Совета разведданным, планируемая атака связана с неспособностью ЛНА добиться успеха в наступлении на Триполи. Высказывается предположение, что при операции будут использоваться различные виды вооружений, включая самолеты.

Совет возложил на указанные страны ответственность за возможные трагические последствия подобных деСовет возложил на указанные страны ответственность за возможные трагические последствияйствий, а также призвал ООН «занять жесткую и решительную позицию» по отношению к посягательствам на суверенитет Ливии.