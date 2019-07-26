В Ливии обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна

Спасательные службы обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна у побережья Ливии. Об этом в пятницу информирует агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на организацию Красного Полумесяца, передает ТАСС.

«Подразделения, подчиненные ливийскому отделению Красного Полумесяца, обнаружили тела 62 мигрантов», — сообщил AFP представитель этой гуманитарной организации.

По данным Международной организации по миграции, около 145 человек были спасены, 110 пропали без вести.

Деревянная лодка с мигрантами перевернулась в четверг у берегов ливийского города Хомс, расположенного к востоку от Триполи.

| 2019-07-26T22:11:14+00:00 27 июля 2019, 02:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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