В Ливии национальная армия начала наступление на Триполи

Командующий 73-ей передовой бригады Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Салих Бухалика сообщил, что ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара начала новую наступательную операцию на Триполи, пишет  РИА Новости.

Бухалик отметил, что в планах военных — занять площадь аш-Шахада (Павших). Он сообщил, что войска Триполи начали бежать с места боев на подступах к городу. По его данным, они планируют теракты внутри столицы Ливии.

Напомним, Ливийская народная армия под командованием Хафтара начала наступление на Триполи в апреле этого года. Лояльные правительству военные формирования организовали ответную операцию. По данным ООН, более 90 тысяч человек из числа гражданских лиц были вынуждены покинуть город из-за боевых действий.

Ранее сообщалось, что в период с 4 апреля в результате боевых столкновений в окрестностях Триполи погибли не менее 653 человек. В подразделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ливии заявили, что в результате боевых действий погибли 740 человек (aif.ru)

| 2019-07-14T15:56:08+00:00 14 июля 2019, 16:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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