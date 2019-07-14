В Ливии национальная армия начала наступление на Триполи

Командующий 73-ей передовой бригады Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Салих Бухалика сообщил, что ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара начала новую наступательную операцию на Триполи, пишет РИА Новости.

Бухалик отметил, что в планах военных — занять площадь аш-Шахада (Павших). Он сообщил, что войска Триполи начали бежать с места боев на подступах к городу. По его данным, они планируют теракты внутри столицы Ливии.

Напомним, Ливийская народная армия под командованием Хафтара начала наступление на Триполи в апреле этого года. Лояльные правительству военные формирования организовали ответную операцию. По данным ООН, более 90 тысяч человек из числа гражданских лиц были вынуждены покинуть город из-за боевых действий.

Ранее сообщалось, что в период с 4 апреля в результате боевых столкновений в окрестностях Триполи погибли не менее 653 человек. В подразделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ливии заявили, что в результате боевых действий погибли 740 человек (aif.ru)