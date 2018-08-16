В Ливии казнят 45 человек за расстрел протестов против Каддафи

В среду, 15 августа, ливийский суд приговорил к смертной казни 45 человек за расстрел демонстрантов в 2011 году во время протестов в Триполи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно сообщению, 45 фигурантов дела относительно открытия огня по демонстрантам, которые вышли в столице страны на митинг против Муаммара Каддафи, осуждены к смертной казни, еще 54 получили по пять лет заключения, другие 22 подсудимых были оправданы.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда после массовых демонстраций против правления Муаммара Каддафи началось кровавое подавление полицией и армией. Это привело к восстанию и началу гражданской войны с применением тяжелого вооружения.

Напомним, Муаммара Каддафи убили 20 октября 2011 года в ходе взятия Сирта силами Переходного национального совета.

В марте 2018 года его сын Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в стране выборах главы государства.

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