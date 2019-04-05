В Ливии армия наступает на Триполи

Два столичных аэропорта в ливийском Триполи продолжают работать на фоне наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара на город, свидетельствуют данные портала flightradar24.

Ранее телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас» сообщил, что командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Источник РИА Новости в ЛНА сообщил, что бойцы армии под командованием Хафтара без боев заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Аль-Свани. Кроме того, мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил РИА Новости, что город был занят военными Хафтара также без столкновений.

| 2019-04-05T16:19:59+00:00 5 апреля 2019, 17:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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