В Ливии армия наступает на Триполи

Два столичных аэропорта в ливийском Триполи продолжают работать на фоне наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара на город, свидетельствуют данные портала flightradar24.

Ранее телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас» сообщил, что командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Источник РИА Новости в ЛНА сообщил, что бойцы армии под командованием Хафтара без боев заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Аль-Свани. Кроме того, мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил РИА Новости, что город был занят военными Хафтара также без столкновений.