В Ливане демонстранты заблокировали главную автомагистраль

В Ливане демонстранты заблокировали многочисленные дороги в знак протеста против правительства страны. Сотни брошенных посреди дороги автомобилей в понедельник, 28 октября, заблокировали движение по важнейшей автомагистрали, связывающей север и юг Ливана, и другим дорогам. Активисты также устроили сидячие забастовки и воздвигли баррикады на других транспортных узлах.

Демонстранты частично парализуют общественную жизнь Ливана уже 11 дней. Они требуют отставки правительства в полном объеме. Политические уступки премьер-министра Саада Харири их не устраивают.

Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за намерения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры. Впоследствии акции переросли в протесты против коррупции, некомпетентного управления экономикой и элит, которые за 30 лет после окончания гражданской войны так и не смогли улучшить жизнь большинства ливанцев. (Русская Служба DW)