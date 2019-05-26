В Литве проходит решающий тур выборов президента

В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй тур выборов главы государства. На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа.

В первом туре, состоявшемся 12 мая, их разделяло немногим менее процента. Шимоните, являющаяся кандидатом от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», набрала 31,31 процента голосов.

За бывшего советника президента литовского SEB banka, о поддержке которого 24 мая заявил «Союз крестьян и «зеленых» Литвы», проголосовали 30,94 процента избирателей, передает dw.com.

Избирательные участки в стране 26 мая открываются в 07.00 по местному времени (совпадает с московским) и продолжат работу до 20.00.

Науседа во втором туре проголосовал досрочно.