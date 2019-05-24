В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек. Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, 11 пострадавших были доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает. Ранее сообщалось о 10 раненых, а также что среди них восьмилетний ребенок.

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию инцидента. Посольство РФ сообщило, что пока не располагает данными о россиянах среди пострадавших после взрыва в Лионе. Следователи склоняются к версии о том, что в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами.

| 2019-05-24T21:57:03+00:00 25 мая 2019, 00:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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