В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек. Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, 11 пострадавших были доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает. Ранее сообщалось о 10 раненых, а также что среди них восьмилетний ребенок.

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию инцидента. Посольство РФ сообщило, что пока не располагает данными о россиянах среди пострадавших после взрыва в Лионе. Следователи склоняются к версии о том, что в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами.