В Либерии почти 30 человек погибли при пожаре в школе

По меньшей мере 26 детей и двое учителей погибли при пожаре в коранической школе в Либерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию президента.
Инцидент произошел в пригороде либерийской столицы Монровии в ночь со вторника на среду. Причины возгорания пока не уточняются.
«Я молюсь за семьи детей, погибших прошлой ночью в Пэйнсвилле в результате ужасного пожара, охватившего здание школы. Это тяжелое время для семей погибших и для всей Либерии», — принес свои соболезнования президент страны Джордж Веа в Twitter.