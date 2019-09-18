В Либерии почти 30 человек погибли при пожаре в школе

По меньшей мере 26 детей и двое учителей погибли при пожаре в коранической школе в Либерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию президента.

Инцидент произошел в пригороде либерийской столицы Монровии в ночь со вторника на среду. Причины возгорания пока не уточняются.