В Либерии почти 30 человек погибли при пожаре в школе

По меньшей мере 26 детей и двое учителей погибли при пожаре в коранической школе в Либерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию президента.
Инцидент произошел в пригороде либерийской столицы Монровии в ночь со вторника на среду. Причины возгорания пока не уточняются.
«Я молюсь за семьи детей, погибших прошлой ночью в Пэйнсвилле в результате ужасного пожара, охватившего здание школы. Это тяжелое время для семей погибших и для всей Либерии», — принес свои соболезнования президент страны Джордж Веа в Twitter.
| 2019-09-18T16:18:01+00:00 18 сентября 2019, 21:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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