В Лефкоше празднуют 44-ю годовщину операции на Кипре

В столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Лефкоше проходят торжества, посвященные 44-й годовщине операции «По поддержанию мира на Кипре», направленной на защиту прав турецкой общины острова, сообщает агентство «Анадолу».

В официальной церемонии в Лефкоше приняли участие президент ТРСК Мустафа Акынджи, вице-президент Турции Фуат Октай, представители турецкого Генштаба, депутаты и представители общественности двух стран.

Акынджи и Октай возложили венок к мемориалу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Торжества по случаю 44-й годовщины операции на Кипре прошли и различных городах Турции, с участием ветеранов и очевидцев событий 1974 года.

Летом 1974 года ВС Турции провели операцию по поддержанию мира на Кипре. Действия турецких военных остановили кровопролитие на Кипре и принесли на остров мир.

Урегулирование конфликта на Кипре внесет вклад в обеспечения безопасности, стабильности и сотрудничества в Восточном Средиземноморье, говорится в поздравительное послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес лидера Турецкой республики Северного Кипра Мустафы Акынджи в связи с 44-й годовщиной операции «По поддержанию мира на Кипре».

«Урегулирование конфликта отвечает интересам обеих общин острова, всех заинтересованных сторон и международного сообщества, внесет вклад в мир во всем мире. Однако Турция – как страна-гарант, не допустит, чтобы турки-киприоты, неоднократно проявлявшие решимость к миру и согласию на острове, страдали от неурегулированности проблемы», — говорится в послании турецкого лидера.

Президент Турции напомнил об усилиях по справедливому, долгосрочному и масштабному урегулированию на Кипре, предпринимаемых турецкой стороны уже полвека.

«Несмотря на то, что Турция и турецкая община Кипра предпринимают все необходимые шаги по достижению мира на острове, греческая община Кипра упорно отказывается от партнерства на основе принципа политического равенства. Позиция греческой общины завела в тупик переговорный процесс, продолжающийся в течении многих десятилетий. Последним примером тому стало отсутствие результатов прошлогодней Конференции по Кипру», — говорится далее в послании.

«Турция будет и впредь поддерживать братьев на Кипре, внесет вклад в развитие Турецкой республики Северного Кипра. Анкара останется гарантом мира, свободы и безопасности в Восточном Средиземноморье», — подчеркивается в послании Эрдогана.

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