В Ле Бурже был представлен макет первого турецкого истребителя

Турецкая компания TUSAŞ впервые представила макет (mockup) первого турецкого истребителя пятого поколения на 53-м авиационно-космическом салоне Paris Air Show-2019 в Ле Бурже.

Как сообщил агентству «Анадолу» генеральный директор TUSAŞ Темел Котил, турецкий истребитель станет лучшим в Европе.

По его словам, истребитель совершит свой первый полет в 2025 году.

Самолет по своим параметрам сопоставим с F35, отметил Котил.

Компания TUSAŞ представила на Paris Airshow и другие свои разработки, а именно: вертолеты Atak и Gökbey, ударные беспилотники Anka и учебный самолет HÜRJET.

В рамках авиасалона запланированы демонстрационные полеты вертолетов Atak.

Самолеты пятого поколения турецкого производства придут на смену американским истребителям четверного поколения F-16, которые планируется поэтапно снимать с вооружения ВВС Турции после 2030 года.

Новые турецкие самолеты будут оснащены радарами, электроникой и оптическими системами отечественной разработки.