В Латвии возмутились намерениям России устроить салют в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии считает недружественным шагом намерение российской стороны устроить салют в Москве 13 октября по случаю 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства республики, сообщает ТАСС.

Как сообщает МИД Латвии, в четверг в министерство был вызван советник-посланник посольства РФ в стране Вадим Васильев. «В разговоре с представителем российского посольства было указано, что запланированный в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков латвийская сторона считает неприемлемым и недружественным действием», — отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство также подчеркивает, что «категорически осуждает царящие в последнее время в России попытки оправдать совершенные Сталиным и Гитлером совместные преступления, в том числе заключение пакта Молотова-Риббентропа». «Особенно цинично организовывать в Москве салют по случаю «освобождения» столиц стран Балтии в 80-ю годовщину заключения пакта», — указывает министерство.

«Приветствуя разгром нацизма, напоминаем миру, что восстановление свободы и независимости Латвии, Литвы и Эстонии произошло на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало восстановление советской оккупации», — отмечает МИД республики.