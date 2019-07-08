В Латвии состоится инаугурация нового президента республики

Новый президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник официально вступит в должность после принесения присяги перед избравшим его Сеймом (парламентом) республики. Глава государства даст клятву, что его работа будет посвящена народу и приумножению благосостояния страны.

Как сообщает канцелярия президента, после торжественной присяги в присутствии депутатов, главы правительства, министров, экс-президентов и представителей дипломатического корпуса в парламенте Левитсу будут вручены высшие государственные награды Латвии — Орден трех звезд, Орден Виестура и Крест признания, а также орденская цепь Ордена трех звезд. Затем глава государства возложит цветы к памятнику первому президенту Латвии Янису Чаксте на Лесном кладбище.

В полдень Левитс примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к главному монументу страны — памятнику Свободы в Риге. Здесь же президент выступит с обращением к жителям республики, заложив таким образом новую президентскую традицию. Затем состоится символическая церемония передачи президентского поста в Рижском замке — резиденции главы государства. В завершении дня в Латвийской национальной библиотеке состоится прием в честь инаугурации Левитса.