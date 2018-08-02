В Латвии предлагают обложить налогом чаевые

«Законный оборот чаевых в ресторанах очень осложнен. По-моему, отрасли надо продолжать решать этот вопрос. Надо понять, как регулировать это, чтобы чаевые не были «серой зоной». Чтобы уже стало понятно, облагаем или не облагаем. И то, каким образом это отобразить в финансах предприятия», — сказал Алексеенко.

Президент Общества ресторанов Янис Энзис считает, что государству стоит забыть об этой идее. По его мнению, дополнительный налог произвел бы обратный эффект — рестораторы стали бы уходить в «теневую экономику».

Как заявил Энзис журналистам, контролировать уплату налогов за чаевые было бы невозможно в принципе.

Депутат Европарламента Артис Пабрикс в своем Twitter написал, что планы обложить налогом чаевые — всего лишь способ отложить решение важных проблем.