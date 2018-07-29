В Лаосе девять человек погибли в результате разрушения плотины

Власти Лаоса сообщили о гибели девяти человек в результате разрушения плотины в провинции Аттапы, еще 122 человека числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит, лично руководивший первым этапом спасательной операции на месте во вторник, заявил о 131 пропавшем без вести в районе бедствия, но не привел данных о погибших. В то же время СМИ сообщали о 28 погибших.
Информацию о погибших подтвердила заместитель секретаря партийного комитета провинции Аттапы Минафон Сайсомфу, которая также является заместителем командира спасательной операции. По ее словам, в настоящий момент правительство делает специальные карточки для спасенных местных жителей, чтобы еще раз всех пересчитать и прояснить ситуацию с неточными данными, передают РИА Новости.
Строительство плотины велось при участии южнокорейских компаний SK E&C и Korea Western Power. Ее представители также заявили, что направятся в Лаос для выяснения обстоятельств трагедии и оценки возможности устранения ущерба.
Масштабы помощи пострадавшим районам со своей стороны правительство Южной Кореи определит на совещании правительства.41 просмотров