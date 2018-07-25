В Лаосе более 40 человек погибли из-за прорыва плотины ГЭС

Более 40 человек погибли, еще около 200 числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного внезапным прорывом дополнительной плотины строящейся гидроэлектростанции в провинции Аттапы на юге Лаоса, сообщает в среду на своей странице в социальной сети Facebook лаосская волонтерская группа, собирающая в стране помощь для пострадавших.

Катастрофа произошла в понедельник в районе Санамсай провинции Аттапы, находящейся на юге Лаоса и граничащей с Вьетнамом и Камбоджей. После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной произошло наводнение, в результате которого оказались затоплены шесть из 42 деревень района Санамсай («деревня» в Лаосе – наименьшая административно-территориальная единица).

Официальных данных о количестве погибших пока не поступало, однако лаосское государственное новостное агентство КПЛ сообщило во вторник о наличии жертв и сотнях пропавших без вести. Агентство также сообщило, что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова. Вьетнамское государственное новостное агентство ВНА сообщило во вторник вечером о том, что в течение дня во вторник спасатели обнаружили в районе катастрофы 28 тел погибших.

Во вторник премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил ежемесячное заседание правительства и направился вместе с министрами и другими чиновниками на место происшествия, чтобы контролировать поисково-спасательную операцию в районе наводнения. Властям провинции удалось начать эвакуацию населения шести деревень еще вечером в воскресенье, когда компания, ведущая строительство, сообщила о вероятности прорыва плотины в результате многодневных сильных ливней. В случае начала наводнения в ходе эвакуации жителям было предложено перейти на более высокие места и дожидаться вывоза с затопленной территории плавсредствами. Прорыв плотины произошел, когда все еще шла пешая эвакуация.Во вторник эвакуация продолжилась уже с помощью лодок и плотов.

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