В ЛАГ назвали условие возвращения Сирии в организацию

Возвращение Сирии в Лигу арабских государств будет обсуждаться только при реальном политическом урегулировании в этой стране, на данный момент этот вопрос в ЛАГ стоит, заявил РИА Новости глава представительства организации в Москве Джабер Хабиб Джабер.
«Я думаю, есть некоторые страны в Лиге, которые призывают Сирию вернуться в организацию, но большая часть в ЛАГ полагают, что пока нет изменений в политике Сирии», — сказал Хабиб Джабер.
По его словам, в ЛАГ хотят увидеть реальный политический процесс, который приведет к миру в Сирии и будет включать в себя всех сирийцев.
«После этого, может быть, будем обсуждать… На данный момент этот вопрос в Лиге арабских государств не обсуждается. Я думаю, этот вопрос сначала должен быть поднят на уровне министров иностранных дел, на более высоком уровне», — сказал он.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.(РИА Новости)