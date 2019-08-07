В Кыргызстане задержали экс-президента страны

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сообщили корреспонденту РИА Новости, что политика задержала милиция.

«Началась стрельба, его схватили в самом начале штурма и куда-то увели», — заявили они.

В свою очередь адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что силовики не пропускают его через КПП. При этом он не знает, где именно находится его клиент.

Корреспондент РИА Новости отмечает, что сторонники Атамбаева пилят деревья и вытаскивают крупные камни, чтобы возвести баррикады на дорогах перед его домом.

Всего в резиденции и за ее пределами находятся около 300 человек, которые поддерживают экс-президента.

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана РИА Новости заявили, что спецоперацию по задержанию Атамбаева проводил спецназ ведомства. Отмечается, что боевое оружие не применялось, только спецсредства.

Ранее в резиденции Кой-Таш началась спецоперация. По данным Центра экстренной помощи, в результате штурма пострадали уже более десяти человек.

Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить дистанционно — в письменном виде через адвоката.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.