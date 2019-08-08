В Кыргызстане стало известно о состоянии пострадавших спецназовцев

Состояние спецназовцев, которых взяли в заложники во время спецоперации по задержанию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.

Врачи оказали помощь шести силовикам. У них диагностировали различные травмы: у двоих пулевые ранения, у остальных — ушибы, рваные и резаные раны.

Сейчас в Кой-Таше, где находится резиденция Атамбаева, дежурят бригады врачей.

Отмечается, что за медицинской помощью из числа местных жителей обратился 21 человек, от госпитализации они отказались.

Ранее в штабе Атамбаева рассказали, что врачи приехали к бойцам спецназа, находящимся в заложниках, ставили капельницы и сделали перевязки.

| 2019-08-08T13:59:54+00:00 8 августа 2019, 14:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss