В Кыргызстане стало известно о состоянии пострадавших спецназовцев

Состояние спецназовцев, которых взяли в заложники во время спецоперации по задержанию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.

Врачи оказали помощь шести силовикам. У них диагностировали различные травмы: у двоих пулевые ранения, у остальных — ушибы, рваные и резаные раны.

Сейчас в Кой-Таше, где находится резиденция Атамбаева, дежурят бригады врачей.

Отмечается, что за медицинской помощью из числа местных жителей обратился 21 человек, от госпитализации они отказались.

Ранее в штабе Атамбаева рассказали, что врачи приехали к бойцам спецназа, находящимся в заложниках, ставили капельницы и сделали перевязки.