В Кыргызстане соратницу экс-президента обвинили в организации беспорядков

Депутат парламента Кыргызстана и одна из главных соратниц бывшего президента Алмазбека Атамбаева Ирина Карамушкина сообщила, что Генпрокуратура обвинила ее в организации массовых беспорядков во время попытки задержания экс-главы государства. Об этом Карамушкина написала в четверг в Facebook.

«Меня из свидетеля генеральный прокурор Джамшитов перевел в подозреваемую по статье 244 «Организация массовых беспорядков», якобы я раздавала деньги и специально готовила народ, чтоб они избили сотрудников спецназа и давала команды, тем самым нарушила присягу депутата», — написала Карамушкина.

Как в четверг сообщает агентство 24.kg, Генпрокуратура вручила депутату уведомление о том, что она подозревается «в захвате заложников при задержании бывшего президента».

| 2019-08-22T16:11:33+00:00 22 августа 2019, 18:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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