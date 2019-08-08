В Кыргызстане силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в штабе бывшего главы государства.

«Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты», — отметил представитель штаба. По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки. «Это уже вторая попытка штурма за сутки», — подчеркнул собеседник.

Также сообщается о том, что сторонники экс-президента отменили митинг в Бишкеке, возвращаются в село Кой-Таш — штаб Атамбаева.

Спецназ Кыргызстана 7 августа начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. Экс-президента подозревают в коррупции, ранее парламент лишил его неприкосновенности. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.