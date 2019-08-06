В Кыргызстане произошел конфликт между местными жителями и китайцами

40 человек обратились за медицинской помощью после конфликта на месторождении в Кыргызстане, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Кыргызстана.

В понедельник в Нарынской области Кыргызстана произошел конфликт между работниками китайской золотодобывающей компании и местными жителями. Около 300 человек из окрестных сел пришли к месторождению и потребовали остановить работу. После словесной перепалки стороны закидали друг друга камнями. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали как минимум 20 человек.

 

| 2019-08-06T13:20:54+00:00 6 августа 2019, 13:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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