В Кыргызстане произошел конфликт между местными жителями и китайцами

40 человек обратились за медицинской помощью после конфликта на месторождении в Кыргызстане, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Кыргызстана.

В понедельник в Нарынской области Кыргызстана произошел конфликт между работниками китайской золотодобывающей компании и местными жителями. Около 300 человек из окрестных сел пришли к месторождению и потребовали остановить работу. После словесной перепалки стороны закидали друг друга камнями. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали как минимум 20 человек.