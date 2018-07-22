В Кыргызстане погиб журналист Уланбек Эгизбаев

В Кыргызстане погиб журналист кыргызской редакции Радио Свобода «Азаттык» Уланбек Эгизбаев, сообщает редакция. Ему было 28 лет.

Известно, что 22 июля после полудня люди на пляже в Чолпон-Ате заметили, что Уланбек тонет, и вытащили его на берег. В бессознательном состоянии его увезли в больницу, где он скончался. В МВД сообщили, что на месте работает оперативно-следственная группа, которая выясняет подробности происшествия

Эгизбаев в 2013 году закончил Факультет коммуникаций Кыргызско-Турецкого университета «Манас». В 2015 году получил диплом магистра политологии в Бишкекском гуманитарном университете.

В 2016 году Уланбек Эгизбаев получил премию Webby Awards за ролик «Мечта». Для получения награды он ездил в Нью-Йорк вместе с героем ролика – Нургазы.

В том же году он удостоился Почетной грамоты Кыргызстана. Кроме того, в 2017 году он получил награду Межпарламентской ассамблеи СНГ. Его работу отметили почетным знаком «За заслуги в развитии печати и информации».

Уланбек в последнее время занимался расследованием фактов коррупции среди государственных чиновников, в том числе, незаконной продажи земель в элитных районах столицы Кыргызстана и мест для погребения на кладбище в Бишкеке. В последнее время, по данным Азаттык, ему поступали угрозы по телефону и почте.

Месяц назад – 22 июня – Уланбек получил награду «Золотое перо».

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