В Кыргызстане опровергли информацию о преследовании сторонников Атамбаева

МВД Кыргызстана опровергло сообщения о незаконном преследовании сторонников задержанного в селе Кой-Таш экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в распространенном во вторник МВД заявлении.

«Сотрудники органов внутренних дел проводят свою работу только в рамках закона, никаких вымогательств, угроз, преследований не было», — говорится в сообщении министерства. Как отмечается в заявлении, в настоящее время органами внутренних дел «проводятся необходимые следственные мероприятия по событиям 7 и 8 августа».

«Изучаются видео и фотоматериалы, опубликованные в различных информагентствах и социальных сетях», — подчеркивается в сообщении. Оно было опубликовано после того, как известная в Кыргызстане правозащитник Рита Карасартова распространила информацию о преследовании сотрудниками милиции жителей села Кой-Таш. По ее данным, люди боятся обращаться за медицинской помощью в городские больницы и отказываются от лечения, поскольку опасаются стать фигурантами уголовных дел. Кроме того, в социальных сетях, по информации МВД, стали «распространяться сведения, что якобы в селе хватают всех подряд, вымогают деньги, угрожают».

«Это не соответствуют действительности», — подчеркнули в МВД.