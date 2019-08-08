В Кыргызстане могут ввести чрезвычайное положение

Депутаты парламента Кыргызстана предложили ввести в стране чрезвычайное положение в связи с событиями вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе законодательного органа.

«В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики», — заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, данную инициативу пока поддерживает большинство принимающих участие в сессии парламентариев. «Рассматривается возможность принятия постановления о введении чрезвычайного положения. Разработка документа поручена профильному комитету», — подчеркнул собеседник.

| 2019-08-08T15:55:59+00:00 8 августа 2019, 16:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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