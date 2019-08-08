В Кыргызстане могут ввести чрезвычайное положение

Депутаты парламента Кыргызстана предложили ввести в стране чрезвычайное положение в связи с событиями вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе законодательного органа.

«В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики», — заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, данную инициативу пока поддерживает большинство принимающих участие в сессии парламентариев. «Рассматривается возможность принятия постановления о введении чрезвычайного положения. Разработка документа поручена профильному комитету», — подчеркнул собеседник.