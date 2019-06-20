В Кыргызстане экс-президента хотят лишить неприкосновенности

Парламент Кыргызстана одобрил в четверг постановление специальной депутатской комиссии о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности, сообщили ТАСС в аппарате законодательного органа.

«Депутаты поддержали предложение специальной комиссии о снятии неприкосновенности с экс-президента Атамбаева», — сказал сотрудник аппарата. За проголосовали 95 депутатов из 100 присутствовавших, пятеро — против.

По словам сотрудника аппарата, принятие решения не означает, что бывший глава государства с сегодняшнего дня лишен иммунитета. «По закону, окончательно процедура будет завершена только после того, как будет получено положительное заключение генеральной прокуратуры по поводу принятого 20 июня решения. Оценка прокуратуры должна быть одобрена народными избранниками, и должно быть проведено еще одно голосование по этому вопросу», — отметил собеседник агентства.

Атамбаев руководил Кыргыстаном с 2011 года по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-глава государства был инициатором выдвижения два года назад на пост президента кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.