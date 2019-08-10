В Кыргызстане арестовали имущество телеканала Алмазбека Атамбаева

Суд в Кыргызстане наложил арест на имущество телеканала «Апрель», подконтрольного экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

«Решением суда наложен арест на имущество телевидения «Апрель ТВ», — заявили в пресс-службе.

Эфирное вещание телеканала «Апрель», наряду с несколькими другими каналами, было заблокировано 7 августа в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства.

По данным МВД, также продолжаются допросы сторонников экс-президента по факту захвата заложников во время спецоперации в селе Кой-Таш 7 августа. Двое соратников бывшего главы государства помещены в изолятор временного содержания.