В Кувейте за осужденную женщину попросили 65 млн долларов

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить российскую предпринимательницу Марию Лазареву, осужденную на десять лет за растрату госсредств, под залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова, который оказывает поддержку Лазаревой.

Как уточнил Сидоров, аналогичное требование о залоге выдвинуто и в отношении кувейтского партнера россиянки. Он также добавил, что новое слушание по делу состоится 9 июня.

Отмечается, что на прошедшем заседании было отменено решение суда первой инстанции, вынесенное в мае прошлого года и позже обжалованное адвокатами предпринимательницы.

В апреле сообщалось, что представители России обсудили с властями Кувейта возможное освобождение Лазаревой. Отмечалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Национального совета Кувейта Марзуку Али Мохамеду Аль-Ганиму с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации. Матвиенко также попросила обеспечить соблюдение прав Лазаревой и проявить гуманизм — как минимум перевести ее из тюрьмы под домашний арест на время разбирательства.

Марию Лазареву задержали по подозрению в растрате бюджетных средств Кувейтского портового управления. Затем в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело — о хищении средств из фонда The Port Fund. Защита считает, что дела против россиянки, единственной женщины-бизнесмена в регионе, сфабрикованы ее конкурентами, незаконно использующими административный ресурс