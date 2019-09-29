В Крыму ответили на отказ Киева возобновить пассажирское сообщение

Киев допустил большую глупость, прекратив пассажирское сообщение с Крымом. По мнению первого вице-спикера парламента региона Ефима Фикса, это решение создало проблемы как гражданам Украины, так и экономике страны.

«Это было и остается большой глупостью со стороны Украины — прекратить транспортное сообщение с Крымом как составной частью Российской Федерации, которая принесла

Украине огромный экономический ущерб, кроме того, они создали проблемы для своих же граждан, массово приезжающих в Крым к родственникам и на отдых», — цитирует Фикса «РИА Новости».

Ранее в этот день глава Мининфрастуктуры Украины Владислав Криклий допустил организацию властями официальных пассажирских перевозок, но только украинскими перевозчиками и только от границы Крыма и по территории Украины.

Министр подчеркнул: о возобновлении сообщения и рейсах на полуостров и с него речи не идет.

На данный момент Киев продолжает строить контрольно-пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак» на границе с Крымом. Соответствующее поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Железнодорожное и авиасообщение с Крымом Украина прекратила в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Ранее в сентябре украинские пограничники в одностороннем порядке перестали пропускать машины в Крым на КПП «Каланчак», а украинское госучреждение «Госгидрография» и вовсе предложило установить с Россией морскую границу . В Общественной палате Крыма инициативу ведомства поприветствовали и назвали условия ее реализации (iz.ru)