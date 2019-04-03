В Крыму отреагирвоали на заявление НАТО о кораблях в Керченcком проливе

В Крыму ответили на анонсированный постпредом США при НАТО Кей Бейли Хатчисон пакет мер для поддержки Украины в Черном море, сообщает «Российская газета».

Первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс заявил, что независимо от количества кораблей НАТО у берегов России альянсу придется соблюдать правила прохода кораблей через Керченский пролив.

«А что Украину поддерживать — у нее что, брюки падают, или ремень порвался?», — заявил Фикс.

Он отметил, что Киев должен с уважением относиться к законодательству соседнего государства.

Фикс отметил, что возможное вмешательство блока НАТО в ситуацию в Черном море чревато серьезными последствиями.

| 2019-04-03T14:54:24+00:00 3 апреля 2019, 19:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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