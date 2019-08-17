В Крыму нашли загадочный саркофаг

«Нами обнаружено необычное загадочное погребение. Его уникальность состоит в том, что могила не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня. Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени», – рассказал Бутягин.

По его словам, небольшие размеры каменного ящика позволили предположить, что в нем был захоронен младенец.

«Однако археологи не обнаружили внутри ничего, при том, что перекрывавшая могилу каменная плита осталась непотревоженной. Возможно, сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине», – отметил археолог.

По его словам, погребение относится к архаическому времени и датируется второй половиной VI века до нашей эры.

Мирмекий – античный город, основанный греками в первой половине VI века до н.э. на берегу Керченского пролива, входивший в состав Боспорского царства, располагался к востоку от Пантикапея (современный мыс Карантинный в черте города Керчь). Является объектом культурного наследия.