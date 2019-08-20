В Кремле прокомментировали переговоры Путина и Макрона

В Кремле характеризуют состоявшиеся в понедельник переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном как позитивные, диалог был насыщенный, конструктивный и доверительный, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в рамках прошедшего визита во Францию состоялись и беседа лидеров в формате «с глазу на глаз», и переговоры с участием двух делегаций. Также были отдельный разговор двух министров иностранных дел и контакты по линии помощников по международным делам, которые осуществлялись пока президенты общались друг с другом, пояснил представитель Кремля.