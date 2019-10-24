В Кремле пока не ищут преемника

До завершения срока полномочий Владимира Путина в качестве президента еще достаточно долго, поэтому о его возможном преемнике в Кремле пока никто не думает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла, — сказал он. — Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой».

Так представитель Кремля прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы постоянно занимается поиском возможного преемника.

Срок президентских полномочий Путина, вновь избранного на этот пост в 2018 году, истекает в 2024 году.