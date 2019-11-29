В Кремле подтвердили намерение Путина и Эрдогана открыть «Турецкий поток»

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган действительно планируют вместе открыть газопровод «Турецкий поток» в начале января 2020 года, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из «Турецкого потока». Речь идет о ветке протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около 10 миллиардов на выходе. Генеральным заказчиком является компания Gastrans. Один из самых сложных участков проходит под рекой Дунай в районе города Смедерево в 50 км на юго-восток от Белграда.

«Что касается «Турецкого потока», то здесь я могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект после того, как именно к этому времени, к началу января, все наземные работы на турецкой территории будут завершены», — сказал Песков журналистам.

Он также напомнил, что продолжается работа по «Северному потоку 2».

«Мы надеемся, что в сроки он будет завершен», — заключил Песков.

| 2019-11-29T16:22:58+00:00 29 ноября 2019, 20:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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