В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия открыта и обладает возможностями для расширения военно-технического сотрудничества с Турцией.

«Это абсолютно нормальный процесс», — добавил Песков.

До этого МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не исключает еще одной сделки с Россией по С-400.

Он заявил, что, если США откажут Турции в ЗРК Patriot, то Анкара может и дальше закупать российские зенитно-ракетные комплексы.

| 2019-04-10T14:27:41+00:00 10 апреля 2019, 18:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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