В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400

«Это абсолютно нормальный процесс», — добавил Песков.

До этого МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не исключает еще одной сделки с Россией по С-400.

Он заявил, что, если США откажут Турции в ЗРК Patriot, то Анкара может и дальше закупать российские зенитно-ракетные комплексы.