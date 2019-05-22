В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чрезвычайно негативно относятся к ультиматума США к Турции по сделке с Россией по С-400, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что в Кремле считаю подобные ультиматумы «непозволительными».

Ранее телеканал CNBC сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России. В обратном случае Анкаре грозит срыв поставок сотни обещанных самолетов F-35, а также штрафные санкции и потенциальные последствия со стороны союзников по НАТО.

| 2019-05-22T13:41:38+00:00 22 мая 2019, 14:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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