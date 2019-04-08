В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Как ожидается, главы государств обсудят двусторонние отношения, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных энергетических проектов — создание газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», а также контракт на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Кроме того, на повестке дня российско-турецких переговоров традиционно будет ближневосточная тематика, в частности, вопросы сирийского урегулирования. Незадолго до вылета в Москву президент Турции заявил, что намерен также обсудить с российским коллегой возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны проведут переговоры в узком составе, часть из которых, как ожидается, пройдет тет-а-тет, чтобы лидеры могли обсудить самые чувствительные вопросы. Затем предстоят переговоры в расширенном формате, подписание ряда двусторонних документов и заявление для прессы.
Кроме того, на полях совета Путин и Эрдоган проведут совместную встречу с ведущими представителями российского и турецкого бизнеса, беседа пройдет в Александровском зале Кремля.(РИА Новости)