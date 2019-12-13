в Красном море нашли четыре новых острова

Четыре ранее неизвестных участка суши были обнаружены экипажем гидрографического судна «Донузлав» Черноморского флота в Красном море. Об этом сообщается на сайте Южного военного округа России.

Во время экспедиции, длившейся 99 дней, корабль обследовал акваторию Черного, Средиземного и Красного моря. Результатом похода стало открытие коралловых островов и обновление картографической информации.

Новые данные направлены в центральное картографическое производство Военно-морского флота России, они будут использованы для корректировки навигационных карт. (gazeta.az)

| 2019-12-13T16:17:46+00:00 13 декабря 2019, 19:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss