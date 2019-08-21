В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка

Техническая неполадка возникла на борту нефтяного танкера HELM национальной иранской транспортной компании National Iranian Tanker Company (NITC), когда он находился в Красном море, недалеко от побережья Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
Инцидент произошел в 75 милях (около 120 км) от саудовского портового города Янбу-эль-Бахр. Как сообщил представитель NITC Джабаль Амели, члены экипажа пытаются устранить проблему, сейчас ситуация с танкером стабильная. По его словам, люди находятся в безопасности.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон призывает все страны запретить заходы в порты и проход иранских танкеров с нефтью.