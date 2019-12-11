В Краснодарском крае разбился Ми-28

Все члены экипажа погибли в результате крушения Ми-28, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

До этого стало известно, что ударный вертолет разбился в Краснодарском крае. По предварительным данным, разрушенный вертолет был обнаружен у станицы Платнировская.

Как уточнил источник, на борту вертолета находилось два члена экипажа и все они погибли в результате падения.

«Никому из членов экипажа выжить по предварительным данным не удалось», — добавил источник.

В настоящее время причина крушения Ми-28 пока неизвестна.

| 2019-12-12T01:22:33+00:00 12 декабря 2019, 01:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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