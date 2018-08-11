В конвенции по Каспию учли вопросы прокладки трубопроводов

Интересы всех сторон в части недропользования и прокладки трубопроводов учтены в конвенции по Каспию, заявил РИА Новости глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Каспийская проблематика многогранна и, в первую очередь, затрагивает территориальные вопросы, от решения которых зависит сотрудничество прибрежных государств в различных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовой сфере. В конвенции учтены интересы всех сторон в части осуществления суверенных прав на недропользование, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов», — сообщил Абдрахманов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что «свобода транзита всеми транспортными средствами, закрепленная в конвенции, открывает широкие возможности по развитию автомобильной, железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктур прибрежных государств».

«Уверен, что имеющийся богатый транзитно-транспортный потенциал наших стран будет способствовать превращению региона Каспийского моря в значимый международный транспортно-логистический узел с развитой инфраструктурой и высоким уровнем их взаимодействия при осуществлении международных перевозок», — сказал министр.

Президенты пяти прибрежных государств (РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана) встретятся в Актау 12 августа, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия, саммиту предшествовало совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, которое прошло на 11 августа.

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