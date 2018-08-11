В конвенции по Каспию учли вопросы прокладки трубопроводов

Интересы всех сторон в части недропользования и прокладки трубопроводов учтены в конвенции по Каспию, заявил РИА Новости глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Каспийская проблематика многогранна и, в первую очередь, затрагивает территориальные вопросы, от решения которых зависит сотрудничество прибрежных государств в различных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовой сфере. В конвенции учтены интересы всех сторон в части осуществления суверенных прав на недропользование, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов», — сообщил Абдрахманов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что «свобода транзита всеми транспортными средствами, закрепленная в конвенции, открывает широкие возможности по развитию автомобильной, железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктур прибрежных государств».

Президенты пяти прибрежных государств (РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана) встретятся в Актау 12 августа, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия, саммиту предшествовало совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, которое прошло на 11 августа.

46 просмотров
| 2018-08-11T13:27:41+00:00 11 августа 2018, 23:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss