В конце мая турецкие военные начнут обучаться эксплуатации С-400

Около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться в конце мая в одном из военных центров на территории России эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», полковой комплект которых в этом году будет поставлен в Турцию. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военно-дипломатический источник.

«Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из военных центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400, полковой комплект которых в соответствии с контрактом в 2019 году будет поставлен в Турцию», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «продолжительность обучения составит примерно пять месяцев».

| 2019-05-07T00:59:10+00:00 7 мая 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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