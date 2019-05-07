В конце мая турецкие военные начнут обучаться эксплуатации С-400

Около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться в конце мая в одном из военных центров на территории России эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», полковой комплект которых в этом году будет поставлен в Турцию. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военно-дипломатический источник.

«Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из военных центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400, полковой комплект которых в соответствии с контрактом в 2019 году будет поставлен в Турцию», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «продолжительность обучения составит примерно пять месяцев».