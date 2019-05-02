В конце мая определятся расписание и стоимость проезда в пассажирских поездах БТК

Еженедельное расписание и стоимость проезда в пассажирских поездах по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс будут определены в конце мая этого года.

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан.

По его словам, пассажирские перевозки будут осуществляться на 10 вагонах Stadler (9 пассажирских и один вагон-ресторан) пассажировместимостью 257 человек.

«Стороны встретятся в Анкаре 24-25 мая, чтобы подготовить принцип работы и программу поезда», — отметил он.

| 2019-05-02T16:30:19+00:00 2 мая 2019, 19:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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