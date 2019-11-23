В конце года будет осуществлена очередная продажи льготных квартир

С 25 по 30 декабря Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) осуществит очередную продажу льготного жилья.

Об этом Report сообщили в MİDA.

По информации, в указанный период в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, 8, будет осуществлена продажа 248 квартир, из них 1 квартира в здании №22, 54 квартиры — №23, 58 квартир — №24, 60 квартир — №25, 15 квартир — №26, 60 квартир — №27.

Отбор квартир в порядке ожидания в соответствии с «Правилами приобретения гражданами льготного жилья в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики» начнется 28 декабря 2019 года в 11:00 и продлится до 11:00 30 декабря 2019 года.

Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой отопления комби (включая аппарат комби), счетчиками воды, газа и электричества.

Стоимость однокомнатных квартир начинается от 29 925 манатов, двухкомнатных — 47 614 манатов, 3-х комнатных — 65 626 манатов.

В цену продаж квартир включен НДС.