В конкурсе «Мисс Земля» победила представительница Вьетнама

Обладательницей титула «Мисс Земля 2018» стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщает портал Rappler.

Девушка изучает маркетинг и свободно владеет английским и вьетнамским языками. В своем презентационном ролике Фыонг Кхань Нгуен рассказывала об экологическом проекте по сохранению реки Меконг на юге страны.

Победа Фыонг Кхань Нгуен стала для Вьетнама первой за всю историю конкурса.

«Мисс Земля 2018» прошел 3 ноября в комплексе Mall of Asia Arena в филиппинской Маниле.

«Мисс Земля» — самый молодой из международных конкурсов красоты. Его особенность в том, что все участницы представляют экологические проекты. «Мисс Земля» входит «Большую четверку» самых крупных и престижных соревнований наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл».

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