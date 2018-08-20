В конгрессе заинтересовались возможными контактами между Бутиной и Болтоном

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности.В понедельник двое конгрессменов от Демократической партии — замглавы комитета по надзору палаты представителей Элайджа Каммингс и замглавы подкомитета по национальной безопасности Стивен Линч — направили письмо главе аппарата Белого дома Джону Келли. В своем послании конгрессмены ссылаются на сообщения в СМИ, согласно которым Болтон в 2013 году в качестве одного из руководителей Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) «непосредственно работал» с Бутиной.

В частности, со ссылкой на СМИ законодатели пишут, что Болтон принимал участие в работе круглого стола по вопросам либерализации оборота оружия, который был «организован Бутиной» и «как сообщается, спонсировался российской организацией «Право на оружие». В ходе этого мероприятия Болтон призывал к изменению Конституции РФ для расширения прав граждан в отношении оружия.