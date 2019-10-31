В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах «большой семерки», говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Как говорится в резолюции, Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, пока она «не будет уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».
В «Большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
| 2019-10-31T09:40:52+00:00 31 октября 2019, 10:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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