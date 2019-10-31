В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах «большой семерки», говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Как говорится в резолюции, Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, пока она «не будет уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».