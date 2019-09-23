В конгрессе США предложили меры по борьбе с «неизбежным» влиянием России

Сенатор Эми Клобушар, кандидат в президенты США от Демократической партии внесла в конгресс законопроект, в котором предлагается создать центр реагирования на «враждебные зарубежные операции» по оказанию влияния на выборы 2020 года. Как передает РИА Новости, об этом сообщает RT со ссылкой на совместное заявление Клобушар и соавтора инициативы сенатора Джека Рида.
Предполагается, что центр будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и Северной Кореи, которые якобы пытаются «распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение» граждан США.
По словам Клобушар, необходим план действий для защиты американской демократии от информационной войны.
В свою очередь, Рид отметил, что Вашингтон должен наращивать усилия по противодействию «все более изощренной и развивающейся российской угрозе».
«Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру». — Джек Рид