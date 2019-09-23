В конгрессе США предложили меры по борьбе с «неизбежным» влиянием России

 Сенатор Эми Клобушар, кандидат в президенты США от Демократической партии внесла в конгресс законопроект, в котором предлагается создать центр реагирования на «враждебные зарубежные операции» по оказанию влияния на выборы 2020 года. Как передает РИА Новости, об этом сообщает RT со ссылкой на совместное заявление Клобушар и соавтора инициативы сенатора Джека Рида.
Предполагается, что центр будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и Северной Кореи, которые якобы пытаются «распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение» граждан США.
По словам Клобушар, необходим план действий для защиты американской демократии от информационной войны.
В свою очередь, Рид отметил, что Вашингтон должен наращивать усилия по противодействию «все более изощренной и развивающейся российской угрозе».
«Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру». — Джек Рид
| 2019-09-23T12:35:35+00:00 23 сентября 2019, 13:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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