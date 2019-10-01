В Конгрессе США потребовали от Джулиани предоставить документы о разговоре с Зеленским

Демократы Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США потребовали от адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани предоставить все документы о разговоре президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Как передает ТАСС, об этом сообщает в понедельник портал Axios.

«В соответствии с проводимой Палатой представителей процедурой импичмента обязуем вас повесткой предоставить документы к 15 октября», — говорится в письме демократов в адрес Джулиани.

Адвокат Трампа, в свою очередь, на своей странице в Twitter подтвердил получение повестки от демократов Палаты представителей Конгресса США и указал, что данный запрос «поднимает важные проблемы, касающиеся законности [предоставления документов о разговоре Трампа и Зеленского в Конгресс США], а также конституционные и правовые вопросы, затрагивающие, кроме прочего, отношения адвоката и его клиента, а также другие полномочия». «[Повестка] будет оценена соответствующим образом», — заключил Джулиани.