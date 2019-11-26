В Конгрессе США подали в суд на глав Минюста и Минторга за отказ предоставить документы

Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США подал в федеральный суд столичного округа Колумбия на министров юстиции и торговли Уильяма Барра и Уилбура Росса за их отказ предоставить ряд документов, которые касались стремления администрации США включить в перепись населения в 2020 году вопрос о гражданстве. Соответствующее 85-страничное исковое заявление было размещено в электронной базе суда.

«Я подала сегодня [во вторник] этот иск в связи с тем, что нельзя допускать вопиющее препятствование работы Конгресса со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа, — заявила председатель комитета Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк). — Президент Трамп и его помощники не выше закона».

Иск был подан после того, как в понедельник суд округа Колумбия встал на сторону демократов и обязал бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана явиться в Конгресс по повестке на слушания по поводу случаев злоупотребления властью со стороны Трампа.